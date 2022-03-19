Çatıda kar temizlerken canından oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Çatıda kar temizlerken canından oldu

19.03.2022 19:32
Çatıda kar temizlerken canından oldu

Zonguldak'ta çatıdan kar temizlerken düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta çatıdan kar temizlerken düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Asma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çatıda biriken karlarını temizleyen Durmuş Oruç (47), bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Oruç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oruç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(Emrecan Bayram/İHA)

Çatıda kar temizlerken canından oldu

YORUMLAR
500
Çatıdaki karları temizlerken canından oluyordu Çatıdaki karları temizlerken canından oluyordu Biriken karı temizlemek isterken çatıdan düşerek yaralandı Biriken karı temizlemek isterken çatıdan düşerek yaralandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çatıda kar temizlerken canından oldu - Son Dakika


Son Dakika
19:37 Muharrem İnce, 6 partinin mutabakat metnini eleştirdi: Bu metin, Türkiye'ye çözüm olamaz
19:21 17 yaşındaki Nuray, otel odasında ölü bulundu! 2 yıl önce istismara uğramıştı
19:12 Emre Belözoğlu galibiyet özlemi çekiyor! Adana Demirspor, kazanamama serisini Başakşehir maçıyla bozdu
19:10 Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için turuncu alarm verildi
19:08 Tansu Çiller'in siyasete girme iddiaları üzerinden iktidara yüklenen Ali Babacan: Olmayacak, bitti o dönem
19:06 Sadık Çiftpınar'dan skandal hareket! Süresiz kadro dışı bırakıldı
18:42 Alanyaspor'dan İzmir'de kolay galibiyet! Göztepe hala küme düşme hattında
18:37 Alman medyası Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye analizini yaptı: Yaptırımların kazananı Türkler olacak
17:47 Anlaşma yapıldı! Uğurcan Çakır rekor ücretle dünyanın en zengin kulübüne transfer oluyor
17:41 Türkiye-Hollanda ilişkileri normale dönüyor, Başbakan Rutte Ankara'da Erdoğan ile görüşecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 19:56:20. #1.11#
SON DAKİKA: Çatıda kar temizlerken canından oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement