Son Dakika Haberleri: Çatıda klip çektiler
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Çatıda klip çektiler

34 dakika önce

Unkapanı plakçılar çarşısının çatısında gerçekleştirilen klip oldukça renkli görüntülere sahne olurken, çekimler 24 saatte tamamlandı.

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Unkapanı plakçılar çarşısının çatısında gerçekleştirilen klip oldukça renkli görüntülere sahne olurken, çekimler 24 saatte tamamlandı.


Yapımcılığını Filiz Naz'ın üstlendiği projenin detaylarını anlatan grubun solisti Seda Yüksel, "Çok güzel bir şarkı hazırladık. Dinleyenlerde bizimle aynı fikirde olacak. Aynı zamanda müzikal anlamda Türkiye'de bir ilk olmak, gurur verici. Ekip arkadaşlarımla birlikte kadınların neler başarabileceğini bu anlamda da göstermek istedik. Hepimiz alanında başarılı isimleriz yaptığımız ve yapacağımız işlerle de bunu göstermek istiyoruz" dedi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:45 
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