Çatıda Korkutan Anten Tamiri
1 saat önce
Taksim Meydanı'nda bulunan bir binanın çatısında güvenlik önlemi almadan yapılan anten tamiri yürekleri ağza getirdi.
Taksim
Meydanı'nda bulunan bir binanın çatısında güvenlik önlemi almadan yapılan anten tamiri yürekleri ağza getirdi. İstanbul Taksim Meydanı
'nda bulunan bir iş yerinin çatısına anten tamiri yapmak için çıkan şahısların hiçbir güvenlik önlemi almaması yürekleri ağza getirdi. Güvenlik önlemi almadıkları yetmiyormuş gibi vatandaşların şaşkın bakışları arasında çatıda elleri cebinde gezmeleri dikkatlerden kaçmadı. Elinde tamir çantası olan şahıs çatıda hayatını riske atarak yaklaşık 15 dakika antenin tamiri ile uğraştı. Tamir yapan kişiyi izleyen diğer bir şahıs ise çatının ucunda tehlikeli şekilde durup rahat tavırları ile cep telefonuyla konuşmaya başladı. Taksim Meydanı'nda kayıt edilen görüntülerde iş güvenliği almadan çalışan kişilerin canlarını hiçe saydığını gözler önüne serildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:31 Kaynak: İHA
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