Çatıda mahsur 3 gündür mahsur kalan kediyi kıyma vererek kurtardı - Son Dakika

Çatıda mahsur 3 gündür mahsur kalan kediyi kıyma vererek kurtardı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu bekleme durağının çatısında mahsur kalan kediyi, hayvansever bir vatandaş kendi yöntemiyle kurduğu merdivene bıraktığı kıyma ile kurtardı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu bekleme durağının çatısında mahsur kalan kediyi, hayvansever bir vatandaş kendi yöntemiyle kurduğu merdivene bıraktığı kıyma ile kurtardı.


Şuhut ilçe merkezindeki yolcu bekleme durağı çatısında 3 gündür mahsur kalan kediyi bir vatandaş kendi yöntemiyle kurduğu merdivene bıraktığı kıyma ile kurtardı. Sokak hayvanlarına mama vermek için işyerinden ayrılan hayvansever Barbaros Kılınçkaya, yolcu bekleme durağının üst tarafında kedi sesi duydu. Kedinin çatıda mahsur kaldığını gören Kılınçkaya daha önce sokak hayvanlarını kurtarmak için kendi yöntemi ile yaptığı merdiveni kedinin mahsur kaldığı yolcu bekleme kulübesine getirdi. Merdivenin basamaklarını koyduğu kıyma ile kedinin aşağıya inmesini sağlayan Kılınçkaya kediye mama vererek salıverdi. Şuhutlu vatandaşlar güzel davranışından dolayı Kılınçkaya'ya teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çatıda mahsur 3 gündür mahsur kalan kediyi kıyma vererek kurtardı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 20:32 Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:41 4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi
20:32
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi
20:07
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
16:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 21:36:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çatıda mahsur 3 gündür mahsur kalan kediyi kıyma vererek kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]