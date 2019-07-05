Çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardıAĞRI - Ağrıda bir binanın çatısından sarkan ipin ayağına dolanmasıyla çatıda asılı bir şekilde mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıAğrı merkezde 4 katlı bir binanın çatısından sarkan ipin ayağına dolanmasıyla uçamayıp, çatıda asılı bir şekilde çırpınan güvercini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Ağrı Belediyesi itfaiye ekibi personeli, itfaiye merdiveni yardımıyla çatıya çıkarak, güvercini kurtardı.Güvercinin bulunduğu yerden kurtarılma anını vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.