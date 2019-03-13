Son Dakika Haberleri: Çatıda Mahsur Kalan Güvercini İtfaiye Kurtardı

Çatıda Mahsur Kalan Güvercini İtfaiye Kurtardı

46 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ayağına tel dolanan güvercini itfaiye kurtardı.

Çatıda Mahsur Kalan Güvercini İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ayağına tel dolanan güvercini itfaiye kurtardı.

Cuma Mahallesi İbrahim Efendi Çıkmazı'nda bir evin çatı katından çıkarken ayağına demir tel dolanan güvercin, çırpınmaya başladı. Bir gün boyunca çırpınarak kurtarılmayı bekleyen güvercini yoldan geçen Kadir Arslan isimli vatandaş fark ederek itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ilk büyük araçla gelen itfaiye ekipleri, İbrahim Efendi Çıkmazı'nın dar olmasından dolayı aracı Kasım Efendi Caddesi'ne bıraktı. Araçtan merdiven alan ekipleri kurtarma operasyonuna yaptı. Güvercin itfaiye eri tarafından kurtarıldı.

Kadir Arslan, "Burası kardeşimin evi. Hayvanın ayağına galiba ip dolaşmış. İtfaiye ekiplerini aradık. Önce büyük araçla geldiler, ama araç buraya giermedi. Sonra sağolsunlar merdivenle çıkıp kuşu kurtardılar. Hayvan akşamdan beri mahsur kalmış" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:21 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İş Adamı Sandığı Sevgilisi Tarafından Hamileyken Terk Edilen Oyuncu Berrak Onay, İlk Kez Konuştu Erdoğan, Konuşmasını Bölen Kadına Kızdı: Hanımefendi Provoke Etme Bizi

Gaziantep'te Sıpaya Akıl Almaz İşkence İşe Alınmayınca Üst Geçide Çıkarak İntihara Kalkıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 19:07:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatıda Mahsur Kalan Güvercini İtfaiye Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]