Çatıda mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 3 katlı bir evin çatısında ayağına dolaşan ip nedeniyle mahsur kalan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hisar Mahallesi Ulupınar Sokak'ta, 3 katlı bir apartmanın çatısında ayakları ipe dolandığı için bulunduğu yere sıkışan kargayı gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle çatıya ulaşarak kargayı sıkıştığı yerden çıkardı.
Yaralı olmadığı tespit edilen karga, itfaiye ekipleri tarafından tekrar doğaya salındı.
Kurtarma operasyonu, bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla görüntülendi.