Çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtardı - Son Dakika
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Çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtardı

24.03.2022 14:23
Çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtardı

Erzincan'da bir binanın çatısında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sokağa salındı.

Erzincan'da bir binanın çatısında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sokağa salındı.

Olay, Erzincan Merkez Kazım Karabekir Mahallesi 254 Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın çatısında kedinin mahsur kaldığını ve aşağıya inemediğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri merdivenli araç kullanarak çatıya ulaştı. Bir süre çatıda mahsur kalan kediyi yara almadan kurtaran ekipler, kurtardıkları kediye su vererek tekrardan sokağa saldı. Çevrede ki vatandaşlar ise duyarlı davranışlarından ötürü itfaiye personellerine teşekkür etti. - ERZİNCAN

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Erzincan Merkez, Erzincan, İtfaiye, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtardı - Son Dakika


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