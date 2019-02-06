Son Dakika Haberleri: Çatıda Mahsur Kalan Kedi, Kurtarıldı

Çatıda Mahsur Kalan Kedi, Kurtarıldı

1 saat önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde inşaatın çatısında mahsur kalan kedi, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Çatıda Mahsur Kalan Kedi, Kurtarıldı, System.String[]
MANİSA'nın Salihli ilçesinde inşaatın çatısında mahsur kalan kedi, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sağlık Mahallesi 187 Sokak 126 numaradaki inşaatın çatı katında kedi olduğunu görenler, belediye ekiplerinden yardım istedi. Salihli Belediyesi ekipleri, kediyi kurtarmak için operasyon düzenledi. Ekiplerin uzun süren uğraşları sonucu yakalanarak kafese konulan kedi, Salihli Belediyesi Hayvan Tedavi ve Bakım Merkezi'ne götürüldü. Kedinin kontrol amaçlı merkezde gözlem altında tutulacağı belirtildi.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:57 Kaynak: DHA

Salihli Belediyesi, Manisa, Salihli, Güncel
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