Çatıda mahsur kalan kedi mahalleyi karıştırdı - Son Dakika

Çatıda mahsur kalan kedi mahalleyi karıştırdı

13.12.2020 16:36
Çatıda mahsur kalan kedi mahalleyi karıştırdı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde fare avlarken 6 katlı bir binanın çatı katında mahsur kaldığı tahmin edilen kedi mahalleyi karıştırdı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde fare avlarken 6 katlı bir binanın çatı katında mahsur kaldığı tahmin edilen kedi mahalleyi karıştırdı. Haylaz kedi için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.

İslahiye ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde önceden kamu binası olarak kullanılan ve şu anda kullanılmayan 6 katlı binanın çatısına çıkan kedi ilçeyi birbirine kattı. 2 gündür gelen kedi sesi üzerine seferber olan mahalleli, binaların çatılarında kedi aradı. Kedinin bulunduğu yeri belirleyen mahalleli, daha sonra ise itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gelen itfaiye aracındaki merdivenin kısa olması nedeniyle kediye ulaşılamadı. Bu kez seferber olan vatandaşlar ise kedinin bulunduğu binanın yakınındaki apartmanların çatılarına çıkarak, kediyi beslemeye başladı. Karşı binaların çatılarından atılan tavuk eti ve ekmek parçaları ile karnını doyurunca miyavlamayı kesen kedi mahalleliye rahat nefes aldırdı.

Mahallede oturan ve 48 saattir kedinin çatıda mahsur kaldığını belirten İbrahim Efe, "Kediyi iki gündür gözetliyoruz, bakıyoruz ama bir türlü aşağıya inemedi. Nereden çıktıysa bilmiyoruz, biz de en son itfaiyeyi aradık" dedi.

Çatıdan çatıya tavuk eti ve ekmek tarzı gıda malzemelerini atarak kediyi beslemeye çalıştıklarını belirten İbrahim Efe, kedinin aşağıya indirilmesi için de yetkililerden yardım istedi. - GAZİANTEP

Çatıda mahsur kalan kedi mahalleyi karıştırdı
Çatıda mahsur kalan kedi mahalleyi karıştırdı
Çatıda mahsur kalan kedi mahalleyi karıştırdı
Çatıda mahsur kalan kedi mahalleyi karıştırdı
Çatıda mahsur kalan kedi mahalleyi karıştırdı
Çatıda mahsur kalan kedi mahalleyi karıştırdı
Çatıda mahsur kalan kedi mahalleyi karıştırdı

Cumhuriyet Mahallesi, Gaziantep, İtfaiye, Kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çatıda mahsur kalan kedi mahalleyi karıştırdı - Son Dakika


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