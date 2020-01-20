Çatıda mahsur kalan kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çatıda mahsur kalan kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti - Son Dakika

Çatıda mahsur kalan kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir iş yerinin çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çatıda mahsur kalan kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir iş yerinin çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Vatandaşlar itfaiye ekiplerine, Köfteciler mevkiinde bulunan iş yerinin çatısında bir kedinin mahsur kaldığı ihbarında bulundu. Ekipler, ihbar üzerine olay yerine gelerek çalışma başlattı. İtfaiye personeli merdivenle çatıya ulaştı, ancak kedi ilk aşamada biraz korktu. Kedinin korktuğunu hisseden itfaiye eri aşağıdaki arkadaşlarından kedi maması vermesini istedi. Kedi mamasını gören kedinin uysallaşması üzerine itfaiye eri yakaladığı kediyi personel arkadaşlarının yardımı ile aşağıya indirdi. Daha sonra yere inen kedi vatandaşlardan korkarak kaçtı.


Vatandaşlar, kedinin uzun zamandır miyavlama sesi duyduklarını, kendi imkanları ile bir türlü kediyi kurtaramadıklarını itfaiyeden yardım istediklerini belirtti. Vatandaşlar çatıda mahsur kalan kediyi kurtaran itfaiye personellerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

İtfaiye, Şuhut, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:14 Kaynak: İHA
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