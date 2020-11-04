Çatıda mahsur kalan kediyi zabıta ve itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde apartmanın çatısında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Haceloğlu Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın çatısından birkaç gündür yavru kedi sesi duyan mahalle sakinleri durumu itfaiye ve zabıtaya haber verdi.

Çatı katına çıkan zabıta ve itfaiye ekipleri, yavru kediyi yakalayıp aşağı indirdi. Apartman sakinleri ekiplere teşekkür etti.