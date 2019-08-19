Son Dakika Haberleri: Çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
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Çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

1 saat önce

Çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardıÇORUM - Çorum'da iki katlı metruk evin çatısında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
ÇORUM - Çorum'da iki katlı metruk evin çatısında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, Çorum Belediyesi'ni arayan vatandaşlar Bayat Gediği mevkiinde bir köpeğin mahsur kaldığını haber verdi.
İhbar üzerine alan itfaiye ekipleri, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde köpeğin mahsur kaldığı mevkiye gitti. Çatıya nasıl çıktığı bilinmeyen ve mahsur kalan köpek Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.
Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kurtarılan köpeğin yavrularının olduğu, metruk ev içerisinde ve çevrede yapılan kontrollerde yavrulara rastlanamamasından dolayı köpeğin serbest bırakıldığı belirtildi.
İtfaiye, Bayat, Çorum, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:11 Kaynak: İHA
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