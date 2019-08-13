Son Dakika Haberleri: Çatıda mahsur kalan köpek 6 saatte kurtarıldı
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Çatıda mahsur kalan köpek 6 saatte kurtarıldı

36 dakika önce

Düzce'de çıktığı 5 katlı inşaatın çatısında mahsur kalan köpek, veteriner ve itfaiye ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Düzce'de çıktığı 5 katlı inşaatın çatısında mahsur kalan köpek, veteriner ve itfaiye ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına ait inşaatının çatısından köpek sesi duyan hastane personeli ve vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, çatıya çıkarak köpeği yakalamak istedi. Ekiplerden kaçan köpeğin düşme riski nedeniyle hayvana uzun süre ulaşılamadı.
Köpeği çıktığı merdiven boşluğuna yönlendirmeyi başaran veteriner, hayvana sakinleştirici ilaç enjekte etti.
Ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu köpek bulunduğu yerden indirildi.
Köpeğin veteriner kontrolünden geçilerek Düzce Belediyesi hayvan barınağına götürüleceği öğrenildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 07:47 Kaynak: AA
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