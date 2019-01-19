Son Dakika Haberleri: Çatıda Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

Çatıda Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

21 dakika önce

Elazığ'da bir binanın çatısına çıkarak mahsur kalan sokak köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çatıda Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı, System.String[]
Elazığ'da bir binanın çatısına çıkarak mahsur kalan sokak köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yeni Mahalle'de bir binanın çatısında köpeği gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, bir süredir çatıda bulunan köpeği, yakalama aleti ile tuttu. Yakalanan hayvan ekipler tarafından binadan indirilerek kurtarıldı.

Kurtarılan köpeğin, Belediye Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evine götürüldüğü bildirildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:27 Kaynak: İHA

Yeni Mahalle, Elazığ, İtfaiye, Güncel
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