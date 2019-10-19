Çatıda mahsur kalan köpek kurtarıldı
1 saat önce
Sinop'ta çıktığı binanın çatısından inemeyen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:44 Kaynak: İHA
Sinop'ta çıktığı binanın çatısından inemeyen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tuzcular Caddesi'nde bulunan binanın çatısına çıkan sokak köpeği inemeyince mahsur kaldı. Köpeğin havlamasını duyan mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, çatıda bulunan köpeği, yakalama aletiyle tuttu. Yakalanan sokak köpeği, ekipler tarafından çatıdan indirildi. - SİNOP
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