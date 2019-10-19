Son Dakika Haberleri: Çatıda mahsur kalan köpek kurtarıldı
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Çatıda mahsur kalan köpek kurtarıldı

1 saat önce

Sinop'ta çıktığı binanın çatısından inemeyen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çatıda mahsur kalan köpek kurtarıldı, System.String[]

Sinop'ta çıktığı binanın çatısından inemeyen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Tuzcular Caddesi'nde bulunan binanın çatısına çıkan sokak köpeği inemeyince mahsur kaldı. Köpeğin havlamasını duyan mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, çatıda bulunan köpeği, yakalama aletiyle tuttu. Yakalanan sokak köpeği, ekipler tarafından çatıdan indirildi. - SİNOP

İtfaiye, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:44 Kaynak: İHA
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