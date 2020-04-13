Çatıda mahsur kalan köpek uyuşturularak kurtarıldı - Son Dakika

ISPARTA'da 3 katlı bir binanın çatı katında mahsur kalan köpek, ekipler tarafından uyuşturucu iğne yapıldıktan sonra kurtarıldı. Hayvan barınağına götürülen köpek bakıma alındı.

Olay, dün Pirimehmet Mahallesi 1766 sokakta bulunan 3 katlı binada yaşandı. Çatı katına çıkan köpeğin mahsur kaldığını görenler belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler binanın bacası ile bitişiğindeki binanın duvarı arasında kalan köpeği kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.Köpek, ekiplere saldırmaya başlayınca uyuşturucu iğneyle bayıltıldı. Daha sonra ekipler tarafından alınan ve Isparta Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülen köpek bakıma alındı.