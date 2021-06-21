Çatıda mahsur kalan köpek yedinci kattan atladı - Son Dakika

Çatıda mahsur kalan köpek yedinci kattan atladı

Köpeğin çatıdan atlama anı kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde binanın çatısında mahsur kalan köpeğin yedinci kattan aşağı atlama anı kameralara yansıdı. Yedi katlı binanın çatısından atlayan köpek telef olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Ziyaret Mahallesi yolu üzerindeki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre vatandaşlar, 7 katlı bir apartmanın çatısında mahsur kalan köpeğin havladığını duydu. Binaya giren vatandaşlar, çatı kapısının kilitli olması nedeniyle yukarı gidemeyince itfaiyeye haber verdi. İtfaiye olay yerine gidemeden çatıdaki duvarın üstüne çıkan köpek, 7'nci kattan aşağı atladı. İnşaat alanına düşen köpek telef oldu.

Köpeğin atladığını gören esnaf Ömer Dikbaş, köpeği indirmeye çalıştıklarını fakat yapamadıklarını belirterek, "Arkadaşın biri yardımcı oldu ama indiremedi. Köpek kendi kendini aşağı attı. Gözümüzün önünde oldu, kimse aşağı atmadı" dedi.

Mahallede yaşayan Murat Ergün de fırına gittiğinde köpeğin havlama sesini duyduğunu söyleyerek, "Ben sabah fırına geldim. Baktım köpek yukarıda havlıyordu. Yarım saat sonra köpeğin atladığını duydum. Ben kendim atladığını görmedim. Sadece ön tarafta ayaklarını duvarın üstüne atmış halde gördüm. Kimsenin köpeği aşağı attığını sanmam. Buralarda kimse köpeğe onu yapmaz" diye konuştu.

Polis ekipleri de bölgede inceleme yaparak köpeğin birileri tarafından aşağı atılma ihtimalini araştırdı.