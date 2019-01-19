Son Dakika Haberleri: Çatıda Mahsur Kalan Sokak Köpeği Kurtarıldı

Çatıda Mahsur Kalan Sokak Köpeği Kurtarıldı

2 saat önce

ELAZIĞ'da çıktığı binanın çatısından inemeyen sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çatıda Mahsur Kalan Sokak Köpeği Kurtarıldı, System.String[]
ELAZIĞ'da çıktığı binanın çatısından inemeyen sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeni Mahalle'de bulunan binanın çatısına çıkan sokak köpeği inemeyince mahsur kaldı. Köpeğin havlamasını duyan mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, çatıda bulunan köpeği, yakalama aletiyle tuttu. Yakalanan sokak köpeği, ekipler tarafından çatıdan indirildi. Köpek, Belediye Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evi'ne götürüldü.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:15 Kaynak: DHA

Yeni Mahalle, İtfaiye, Elazığ, Güncel
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