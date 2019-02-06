Son Dakika Haberleri: Çatıda Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı

Çatıda Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı

25 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde yeni tamamlanan bir inşaatın çatısında 2 haftadır mahsur kaldığı öğrenilen yavru kedi belediye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Çatıda Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde yeni tamamlanan bir inşaatın çatısında 2 haftadır mahsur kaldığı öğrenilen yavru kedi belediye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Salihli'nin Sağlık Mahallesi 187. Sokakta yeni tamamlanan bir inşaatın çatı katında kedi olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesine rağmen her defasında kaçmayı başaran kedi, 2 hafta boyunca çatıda ve apartman içerisinde kurtarılmayı bekledi. Mahalle halkının da zaman zaman apartman girişine yiyecek bırakması sayesinde ölmekten kurtulan kedi için Salihli Belediyesi ekipleri yeniden kurtarma operasyonu düzenledi.

Ekiplerin uzun süren uğraşları sonucu yakalanan ve bir kafes içerisine konulan kedi Salihli Belediyesi Hayvan Tedavi ve Bakım Merkezi'ne götürüldü. Kedinin kontrol amaçlı merkezde gözlem altında tutulacağı belirtildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:15 Kaynak: İHA

Manisa, Salihli, 3. Sayfa
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