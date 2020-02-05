Çatıda ölümüne kar temizliği - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çatıda ölümüne kar temizliği - Son Dakika

Çatıda ölümüne kar temizliği

6 saat önce

Erzurum'da bellerine bağladıkları iple yüksek binaların çatılarındaki karları temizleyen kişiler ölüme meydan okuyor.

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Erzurum'da bellerine bağladıkları iple yüksek binaların çatılarındaki karları temizleyen kişiler ölüme meydan okuyor.


Erzurum'un Palandöken ilçesi Kayakyolu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında iki kişi biriken kar kütlelerinin araçlar ve vatandaşların üzerine düşmemesi için ellerindeki küreklerle temizlik yapıyor.


Temizlik sırasında çatının köşesine kadar gelen işçiler yürekleri ağızlara getirdi. - ERZURUM

Palandöken, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:30 Kaynak: İHA
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