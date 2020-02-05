Çatıda ölümüne kar temizliği - Son Dakika

Erzurum'da bellerine bağladıkları iple yüksek binaların çatılarındaki karları temizleyen kişiler ölüme meydan okuyor.



Erzurum'un Palandöken ilçesi Kayakyolu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında iki kişi biriken kar kütlelerinin araçlar ve vatandaşların üzerine düşmemesi için ellerindeki küreklerle temizlik yapıyor.



Temizlik sırasında çatının köşesine kadar gelen işçiler yürekleri ağızlara getirdi. - ERZURUM