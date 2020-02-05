Çatıda ölümüne kar temizliği - Son Dakika

Çatıda ölümüne kar temizliği
6 saat önce
Erzurum'da bellerine bağladıkları iple yüksek binaların çatılarındaki karları temizleyen kişiler ölüme meydan okuyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:30 Kaynak: İHA
Erzurum'da bellerine bağladıkları iple yüksek binaların çatılarındaki karları temizleyen kişiler ölüme meydan okuyor.
Erzurum'un Palandöken ilçesi Kayakyolu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında iki kişi biriken kar kütlelerinin araçlar ve vatandaşların üzerine düşmemesi için ellerindeki küreklerle temizlik yapıyor.
Temizlik sırasında çatının köşesine kadar gelen işçiler yürekleri ağızlara getirdi. - ERZURUM
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