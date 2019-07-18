Son Dakika Haberleri: Çatıda sıkışan baykuş doğaya bırakıldı
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Çatıda sıkışan baykuş doğaya bırakıldı

1 saat önce

Görele'de bir evin çatısındaki pencerede sıkışan baykuş doğaya bırakıldı.

Çatıda sıkışan baykuş doğaya bırakıldı, System.String[]
Görele'de bir evin çatısındaki pencerede sıkışan baykuş doğaya bırakıldı.
Derekuşçulu köyü Kıdır Mahallesinde bir evde tadilat yapan boya ustası İlker Tanju Fındık, çalıştığı sırada evin çatısında bulunan tele ayağı sıkışmış bir baykuş fark etti.
Fındık, baykuşu sıkıştığı yerden çıkararak doğaya bıraktı.
İlker Tanju Fındık, AA muhabirine, baykuşu bulunduğu yerden çıkararak yaralı olup olmadığını kontrol ettiğini belirterek, "Herhangi bir yerinde bir şey bulamayınca baykuşu ait olduğu yere, doğaya salıverdim." dedi.
Görele, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:09 Kaynak: AA
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