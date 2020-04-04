Çatıda sıkışan ebabil kuşunu esnaf kurtardı - Son Dakika

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, bir binanın çatısına sıkışan ebabil kuşunu esnaf kurtardı.

Manyas ilçesinde çarşı içindeki binanın çatısına sıkışan kuşu, esnaf kurtardı. Esnaf, başından yaralı kuşu, kutuya yerleştirerek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne haber verdi. Yetkililer tarafından alınan ve tedavisi yapılan kuşun, Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.Esnaf İbrahim Gözel, "Dün akşam önce kırlangıç sürüsü sandığımız kuş sürüsü iş yerimizin üzerinden geçti. Bu arada bir tanesi apartmanın çatı arasına sıkıştı. Ebabil sürüsü üç-beş defa bu binanın önünde uçuştu. Sabah geldiğimizde kuşu gördük ve hemen alarak kutu içinde korumaya aldık. Başının üzerinde hafif yara vardı. Daha sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne haber verdik ve ebabil kuşunu kendilerine teslim ettik" dedi.