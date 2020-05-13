Çatıda sıkışan yavru sansarlar, kurtarıldı - Son Dakika

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde, müstakil evin çatısında sıkışan 2 yavru sansar, kurtarılarak tedaviye alındı.

Çınarcık ilçesinde, çatıda 2 yavru sansarın sıkıştığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, sansarları kurtardı. Sansarlar, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek tedavilerine başlandı. Sansarların bakımlarının devam ettiğini söyleyen Veteriner İşleri Müdürü Erkut Ferhatoğlu, "Çınarcık ilçemizde bir evin çatısına sıkışan yavru sansarın ilk müdahalesi, Çınarcık'ta görevli ekipler tarafından yapıldı. Ardından gerekli bakımları için bize gönderdiler. Veteriner İşleri Müdürlüğü'müzde yavru sansarların tüm bakımları devam ediyor" dedi. Yavru sansarların, bakımlarının tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacakları öğrenildi.