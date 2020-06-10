Çatıda tamir yaptığı sırada fenalaşarak mahsur kaldı - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinin çatısını tamir eden adam fenalaşınca yardımına itfaiye ve sağlık ekipleri yetişti.



Edinilen bilgiye göre, olay Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 3013 Sokak'ta ikamet eden Tahir Ö., evinin çatısını tamir etmek için çatıya çıktı. Çatıyı tamir ettiği çatıda fenalaşan Tahir Ö., mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri çatıda mahsur kalan adama ilk müdahalesinin ardından merdiven ile çatıdan aşağı indirildi. Mahsur kalan adam sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - DENİZLİ