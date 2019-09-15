Son Dakika Haberleri: Çatıda tavuk pişirirken evi yaktı
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Çatıda tavuk pişirirken evi yaktı

11 dakika önce

Çatıda tavuk pişirirken evi yaktıDENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çatıda mangal yaparken, evi yaktı.

Çatıda tavuk pişirirken evi yaktı

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çatıda mangal yaparken, evi yaktı.

Yangın, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi, 2338 sokakta 2 katlı evin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin üst katında teneke içerisinde tavuk pişirmek için ateş yakan şahıs, sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangını uzun uğraşlar neticesinde söndürdü.

Evin çatısında ise maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çatıda tavuk pişirirken evi yaktı

Pamukkale, Denizli, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:32 Kaynak: İHA
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