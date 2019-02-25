Son Dakika Haberleri: Çatıda Tehlikeli Çalışma

Çatıda Tehlikeli Çalışma

10 dakika önce

SİVAS'ta 6 katlı binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan yağmur oluğu tamiri yapan 2 işçi dikkat çekti.

Çatıda Tehlikeli Çalışma, System.String[]
SİVAS'ta 6 katlı binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan yağmur oluğu tamiri yapan 2 işçi dikkat çekti.

Uluanak Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatısına çıkan 2 kişi, yerden metrelerce yükseklikte hiçbir güvenlik önlemi olmadan yağmur oluğu tamiri yaptı. Çatı uçlarına kadar gelerek çalışma yapan işçiler, tehlikeye aldırmadı. Aynı kişilerin düşme riskine rağmen zaman zaman çatının ucundan eğilip aşağıya baktığı görüldü. Güvenliksiz çalışma çevredeki vatandaşları hayrete düşürdü.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:29 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TKP Dikkat Çeken Güngören Adayını Bu Sözlerle Tanıttı: Türbanlıdır, Kadındır ve Komünisttir Son Dakika! Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! 3 Ay Boyunca Maaşları Devlet Karşılayacak

Arap Birliği'nden Tepki Çekecek Türkiye Sözleri: Bölgedeki Krizleri Körüklüyor Son Dakika! Bakan Albayrak: 2019'da 2,5 Milyon İstihdamı Hayata Geçireceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 15:39:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatıda Tehlikeli Çalışma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]