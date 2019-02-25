Çatıda Tehlikeli Çalışma

SİVAS'ta 6 katlı binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan yağmur oluğu tamiri yapan 2 işçi dikkat çekti.

SİVAS'ta 6 katlı binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan yağmur oluğu tamiri yapan 2 işçi dikkat çekti.



Uluanak Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatısına çıkan 2 kişi, yerden metrelerce yükseklikte hiçbir güvenlik önlemi olmadan yağmur oluğu tamiri yaptı. Çatı uçlarına kadar gelerek çalışma yapan işçiler, tehlikeye aldırmadı. Aynı kişilerin düşme riskine rağmen zaman zaman çatının ucundan eğilip aşağıya baktığı görüldü. Güvenliksiz çalışma çevredeki vatandaşları hayrete düşürdü. - Sivas

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