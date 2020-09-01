Çatıda uyuşturucu yetiştiren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, evinin çatısında Hint keneviri yetiştiren 1 kişi tutuklandı. Çatıda yapılan aramada, 10 gram esrar ve 61 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yenice Mahallesi'nde adı açıklanmayan bir kişinin evinin çatısında Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri, harekete geçti. Eve düzenlenen operasyonda, çatıda 10 gram esrar ile 61 kök Hint keneviri bulundu. Ruhsatsız av tüfeği ve 36 fişek de ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.