Çatıda yapılan parti, 24 yaşındaki genç kızın ölümüyle sona erdi - Son Dakika

Çatıda yapılan parti, 24 yaşındaki genç kızın ölümüyle sona erdi

25.05.2021 16:58

ABD'de çok sayıda kişinin katıldığı çatı partisinde 24 yaşındaki genç kadın, bir çatıdan diğerine atlamak isterken yedinci kattan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Talihsiz kadının ailesi olayla ilgili çelişkili anlatımların olduğunu belirtirken, babası ise kızının çok dikkatli biri olduğunu ve asla kendi kendine böyle bir şey yapmayacağını dile getirdi.

New York'un East Village semtinde bir çok kişinin katıldığı çatı partisinde 24 yaşındaki Cameron Perrelli, isimli kadın bir çatıdan diğerine atlamak isterken yedinci kattan aşağı düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Cameron hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ ÇELİŞKİLİ İFADELER VAR

Kendilerine olay ile ilgili üç farklı şeyin söylendiğini söyleyen Cameron'un amcası Michael Perrelli, New York Daily News'e, kendilerine önce Cameron'un çatı kenarında yürümeye çalıştığı sırada ayağının kaydığını ve düştüğünü, daha sonra ise partinin bulunduğu binanın çatısından yandaki binanın çatısına atlamak isterken düştüğünü söylendiği ifade etti.

Çatıda düzenlenen parti 24 yaşındaki genç kızın ölümüyle noktalandı

BABASI İTİRAZ ETTİ

Cameron'un babası ise, kızının her konuda çok dikkatli olduğunu ve asla risk alan bir kişi olmadığı için bir çatıdan diğer bir çatıya atlama ihtimalinin hiç olmadığını söyledi. Sağlık ekipleri ise Cameron için olay yerine geldiklerinde yapacak bir şey olmadığını ve hastaneye kaldırıldıktan çok kısa bir süre hayatını kaybettiğini söyledi.

Çatıda düzenlenen parti 24 yaşındaki genç kızın ölümüyle noktalandı

"ÇATI PARTİLERİ TEHLİKELİ"

Polis yetkilileri ise çatı partilerinde alkol kullanıldığı için partilerin her zaman tehlikeli olduğunu tüm uyarılara rağmen insanların çatı partisi yaptıklarını parti yaptıkları çatılardan diğer çatılara atlama alışkanlığından vazgeçmediklerini söyledi.

Olay ile ilgili yapılan soruşturma kapsamında partiye katılan kişiler ve partinin yapıldığı ev sahibinin ifadeleri alınıyor.

Çatıda yapılan parti, 24 yaşındaki genç kızın ölümüyle sona erdi

New York, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çatıda yapılan parti, 24 yaşındaki genç kızın ölümüyle sona erdi - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (2)
  • KAFAMDA DELİ SORULAR. PARTY NE GÜZEL ŞEY.: pandemi var, party var. aklıma beylikdüzü geldi. BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN GECELER. DEVLETİ SUÇLAYANLARIN EVLATLARINA OLUYOR NE OLUYORSA. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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