Son Dakika Haberleri: Çatıdaki boruya sıkışan kedi kurtarıldı
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Çatıdaki boruya sıkışan kedi kurtarıldı

17 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çatıdaki boruya sıkışan kedi kurtarıldı, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Deliktaş Mahallesi 1953 Sokak'ta bir apartmanın yağmur suyu tahliye borusundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Çatıya çıkan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kedinin başının boruya sıkıştığını gördü.
İtfaiye ekipleri, kedinin sıkıştığı boruyu bulunduğu yerden alarak çatıdan indirdi. Ekipler, boruyu kırarak kediyi kurtardı.
Kedi daha sonra sağlık kontrollerinin yapılması için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniğine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:18 Kaynak: AA
Pamukkale, Denizli, İtfaiye, Kültür Sanat
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