Çatıdaki çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Çatıdaki çıkan yangın korkuttu

6 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde, bir binanın çatı katında yükselen alevler mahallelinin ihbarı ile büyümeden söndürüldü.

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Muğla'nın Milas ilçesinde, bir binanın çatı katında yükselen alevler mahallelinin ihbarı ile büyümeden söndürüldü. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas İtfaiye Amirliği ekiplerinin erken müdahalesi facianın önüne geçmiş oldu.


Milas'ın Burgaz Mahallesi Depo Sokak'ta binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin alevlerin yükselmesi ile fark ettiği yangını ihbar etmesinin ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. İsmail Zambak'a ait olduğu öğrenilen konutun çatı katındaki depo bölümünde başlayan yangın burada bulunan Mutfak tüplerinin patlama riski nedeniyle çevreye korku dolu anlar yaşattı.


112 ekiplerinin de hazır bulunduğu söndürme çalışmaları tüplerin soğutularak olay yerinden alınması ve yangının söndürülmesi ile vatandaşlar rahat bir nefes aldı.


Yangının çıkma nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili araştırma devam ediyor. - MUĞLA

Milas, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:04 Kaynak: İHA
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