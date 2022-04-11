ÇATIDAKİ DEPODA KAÇAK CİHAZLARLA KRİPTO PARA ÜRETİMİ YAPARKEN YAKALANDI - Son Dakika
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ÇATIDAKİ DEPODA KAÇAK CİHAZLARLA KRİPTO PARA ÜRETİMİ YAPARKEN YAKALANDI

11.04.2022 11:40

ADANA'da, evin çatısındaki depoda gümrük kaçağı 10 cihazla kripto para üretimi yaptığı belirlenen S.K. (34) gözaltına alındı, havalandırma sistemiyle soğutulan depodaki cihazlara da el koyuldu.

ADANA'da, evin çatısındaki depoda gümrük kaçağı 10 cihazla kripto para üretimi yaptığı belirlenen S.K. (34) gözaltına alındı, havalandırma sistemiyle soğutulan depodaki cihazlara da el koyuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesindeki evde gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, S.K.?nin, evinin çatısındaki depoda 10 cihazla kripto para ürettiğini saptadı. Ayrıca havalandırma sistemiyle soğutulan depoda sunucuya bağlı olan cihazlara el koyuldu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇATIDAKİ DEPODA KAÇAK CİHAZLARLA KRİPTO PARA ÜRETİMİ YAPARKEN YAKALANDI
ÇATIDAKİ DEPODA KAÇAK CİHAZLARLA KRİPTO PARA ÜRETİMİ YAPARKEN YAKALANDI
ÇATIDAKİ DEPODA KAÇAK CİHAZLARLA KRİPTO PARA ÜRETİMİ YAPARKEN YAKALANDI

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Kripto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇATIDAKİ DEPODA KAÇAK CİHAZLARLA KRİPTO PARA ÜRETİMİ YAPARKEN YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇATIDAKİ DEPODA KAÇAK CİHAZLARLA KRİPTO PARA ÜRETİMİ YAPARKEN YAKALANDI - Son Dakika
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