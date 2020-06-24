Çatıdaki güvercinleri beslemeye çıktı, 2 metrelik yılanla karşılaştı - Son Dakika

Çatıdaki güvercinleri beslemeye çıktı, 2 metrelik yılanla karşılaştı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinin kırsal Hasköy Mahallesi muhtarı Hüseyin Danacı, çatıdaki güvercinleri beslemeye çıktığı çatıda yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı gördü.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinin kırsal Hasköy Mahallesi muhtarı Hüseyin Danacı, çatıdaki güvercinleri beslemeye çıktığı çatıda yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı gördü. Yılan bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Hasköy Mahallesi Muhtarı Hüseyin Danacı, sabah saatlerinde evinin çatısındaki güvercinlerini yemlemeye çıktı. Bu sırada çatıdan bir yılanın sarktığını gören Danacı, önce bir süre seyrettiğini sonra kendisine hamle yapınca korktuğunu söyledi. Yılanın bir süre uzaklaştığını anlatan Danacı, "Bölgede hava sıcaklıklarının artması nedeniyle yılan sık görülmeye başlandı. Ancak, bu büyüklüktekine ilk kez rastladım" dedi

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Nazilli, Hasköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:28 Kaynak: DHA

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