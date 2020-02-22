Çatıdaki kar eriyince üniversite hastanesini su bastı - Son Dakika
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Çatıdaki kar eriyince üniversite hastanesini su bastı

7 saat önce

Erzincan'da geçtiğimiz hafta yağan karın ardından üniversite bünyesinde hizmet veren Binali Yıldırım Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatısı su akıttı.

Çatıdaki kar eriyince üniversite hastanesini su bastı, System.String[]

Erzincan'da geçtiğimiz hafta yağan karın ardından üniversite bünyesinde hizmet veren Binali Yıldırım Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatısı su akıttı. Hastanenin içerisindeki bazı servisler geçici süre kullanılamaz hale gelirken yamalı bohça görünümü andırdı.


Erzincan merkezde bulunan Binali Yıldırım Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatısı yağan kardan dolayı su akıttı. Hastaneye tedavi için giden vatandaşlar tepelerinden aşağı akan suyu görünce durumu ilgili mercilere şikayet etti. Hastanenin tavanından bazı servislere akan suya karşı kovalarla tedbir alınmaya çalışıldı. Bazı kısımlarda sıva dökülmesine rastlandı.


Hastane Başhekimi Dt. Fatih Çelik, "Hastanemizin bazı alanlarında su baskınıyla alakalı bazı hastalar tarafından şikayet söz konusu oluşmuş. Bununla ilgili bir açıklama yapma ihtiyacı duyduk. Hastanemizin binası ikinci kışını geçiriyor. Geçen kış bu kadar bir kar yağışı olmamıştı. Hatta bu sene son 10 yılın en çok kar yağan kışını yaşadık. Birkaç gün içerisinde. Hastane çatı giderleri bu kar yoğunluğunu kaldıramadı. Kar kalkmadan bu sıkıntıyı malum düzeltme şansımız yok. Kar kalktıktan sonra bir sonraki kış sezonu gelmeden önce bu sıkıntı tamamen ortadan kaldırılacaktır" dedi. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:53 Kaynak: İHA
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