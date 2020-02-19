Çatıdaki karı temizlerken az daha canından oluyordu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çatıdaki karı temizlerken az daha canından oluyordu - Son Dakika

Çatıdaki karı temizlerken az daha canından oluyordu

14 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çatıyı temizlemeye çalışan bir kişi, kar kütlesiyle birlikte yere düştü.

Çatıdaki karı temizlerken az daha canından oluyordu, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çatıyı temizlemeye çalışan bir kişi, kar kütlesiyle birlikte yere düştü.


Yüksekova ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Onlarca yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı ise bir metreyi buldu. İlçenin Gürdere köyünde ikamet eden Vedat Özgenç, çalıştığı süt fabrikasının çatısında biriken karı temizlerken az daha canından oluyordu. Çatıdaki kar kütlesinin birden kaymasıyla dengesini kaybeden Özgenç, kendisini yerde buldu. Kar yığını arasında zor anlar yaşayan Özgenç, daha sonra arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:52 Kaynak: İHA
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