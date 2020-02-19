Çatıdaki karı temizlerken az daha canından oluyordu - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çatıyı temizlemeye çalışan bir kişi, kar kütlesiyle birlikte yere düştü.

Yüksekova ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Onlarca yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı ise bir metreyi buldu. İlçenin Gürdere köyünde ikamet eden Vedat Özgenç, çalıştığı süt fabrikasının çatısında biriken karı temizlerken az daha canından oluyordu. Çatıdaki kar kütlesinin birden kaymasıyla dengesini kaybeden Özgenç, kendisini yerde buldu. Kar yığını arasında zor anlar yaşayan Özgenç, daha sonra arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

(Metin Tek/İHA)