Çatıdaki karları temizlerken canından oluyordu - Son Dakika
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Çatıdaki karları temizlerken canından oluyordu

20.03.2022 00:58
Çatıdaki karları temizlerken canından oluyordu

Zonguldak'ta kar temizlemek için çıktığı çatıdan aşağı düşen kişi ağır yaralandı.

Zonguldak'ta kar temizlemek için çıktığı çatıdan aşağı düşen kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Asma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çatıda biriken karları temizleyen Durmuş Oruç (47), dengesini kaybederek 7 metre yükseklikten beton zemine düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralan Oruç için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Oruç'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Durmuş Oruç'un durumunun ciddi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

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Zonguldak, Oruç, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çatıdaki karları temizlerken canından oluyordu - Son Dakika


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