Çatıdaki odunluk yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çatıdaki odunluk yandı - Son Dakika

Çatıdaki odunluk yandı

6 saat önce

Adıyaman'da iki katlı binanın çatı katında ki odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

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Adıyaman'da iki katlı binanın çatı katında ki odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Yangın, Yeşilyurt Mahallesi 21186 Sokakta bulunan Yusuf Güzel'e ait binanın çatı katında çıktı. Çatı katında bulunan odunlukta ilk belirlemelere göre öğrenilemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak binanın diğer kısımlarına sıçramadan söndürüldü. Yangında odun ve eski eşyaların yandığı herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.


Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Yusuf Güzel, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:36 Kaynak: İHA
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