Son Dakika Haberleri: Çatıdaki yangın söndürülürken sigara içti
Son Dakika Güncel Çatıdaki yangın söndürülürken sigara içti - Son Dakika

Çatıdaki yangın söndürülürken sigara içti

6 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, çatının onarımı sırasında yangın çıktı.

Çatıdaki yangın söndürülürken sigara içti, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, çatının onarımı sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, bir işçi ise aynı çatıda sigara içti.

Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir evin çatısında, onarım çalışması sırasında yangın çıktı. İşçiler yangını söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi. Bu sırada binada yaşayanlar dışarı çıktı. Yangına Gölcük ve İzmit'ten gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan çatıyı söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında çatıda bulunan bir işçinin sigara içtiği görüldü. 112 Acil ekibi, çatıdan inen işçilerin dumandan etkilenmiş olabileceklerini düşünerek sağlık kontrolünden geçirmek istedi. 3 işçi sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmedi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kocaeli, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kocaeli'de bir işçi, çatıdaki yangın söndürülürken sigara içti
MHP'li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı 2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 21:37:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatıdaki yangın söndürülürken sigara içti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]