Son Dakika Haberleri: Çatıdan atlamak isteyen kadını polis son anda kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Çatıdan atlamak isteyen kadını polis son anda kurtardı

Çatıdan atlamak isteyen kadını polis son anda kurtardı

21 dakika önce

Bartın'da atlamak için 3 katlı evin çatı katından atlamak isteyen kadın alt kattaki balkonda bekleyen polisler tarafından son anda kurtarıldı.

Çatıdan atlamak isteyen kadını polis son anda kurtardı, System.String[]

Bartın'da atlamak için 3 katlı evin çatı katından atlamak isteyen kadın alt kattaki balkonda bekleyen polisler tarafından son anda kurtarıldı.


Orta Mahalle Hendekyanı Caddesi'nde meydana gelen olayda, A.E. isimli kadın atlamak için 3 katlı evin çatı katına çıktı. Kadını gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kadını uzun süre ikna etmeye çalışan polisler, bu sırada kendini sarkıtan kadını bir anlık dalgınlığından yararlanıp ayaklarından yakaladı. Bu sırada kendini bırakan kadın polisler tarafından balkona çekilerek kurtarıldı. Olay anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından an be an cep telefonuna kaydedildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık görevlileri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan A.E. tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BARTIN

Orta Mahalle, Bartın, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:16 Kaynak: İHA
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