Çatıdan atlayan kedi demir parmaklıklara saplandı - Son Dakika

Çatıdan atlayan kedi demir parmaklıklara saplandı

Bayıltılan kediye ilk müdahale olay yerinde yapıldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çatıdan atlayan kedi demir parmaklıklara saplandı. Kediyi bayıltan ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Akyarlar Mahallesi Fener Caddesi'nde bir evin terasından aşağıya atlayan kedi evin bahçesindeki korkuluklara saplandı. Kediyi gören vatandaşlar şok oldu. Arka bacağının boşluğuna saplanan demirlerden kediyi çıkaramayan vatandaşlar Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekip kediyi önce bayılttı. Sıkıştığı yerden çıkarılamayınca Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çağrıldı. Kedinin sakinleşmesini bekleyen ekipler daha sonra veteriner hekim ve teknik personelle birlikte kediyi demir parmaklıklardan çıkardı. Petbulance Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezine götürülen kedi ameliyata alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen kedinin adı "Şanslı" koyuldu.