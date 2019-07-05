Son Dakika Haberleri: Çatıdan bacaya düşen yavru kedi kurtarıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çatıdan bacaya düşen yavru kedi kurtarıldı

1 saat önce

Adana'nın Seyhan ilçesinde çatıdan bacaya düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çatıdan bacaya düşen yavru kedi kurtarıldı, System.String[]
Adana'nın Seyhan ilçesinde çatıdan bacaya düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Adana'nın merkez ilçesi Seyhan'a bağlı Yeşiloba Mahallesi Emniyet Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evde oturan Mustafa Elmas evin içinde soba bacasının olduğu kısımda kedi sesi duydu. Elmas, bunun üzerine Adana İtfaiye Müdürlüğüne durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi düştüğü yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Kedinin yerinin tespit edilmesinin ardından, dikkatli bir çalışmanın ardından yavru kedi bulunduğu yerden kurtarıldı. Daha sonra itfaiye erleri kurtardıkları kediye su verdi. Kurtarılan kedi sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine doğal ortamına bırakıldı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:30 Kaynak: İHA
İtfaiye, Seyhan, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Balık tutmak için girdiği gölde boğuldu Kamboçya'da öldürülen Türkün cenazesi Adana'ya getirildi Alparslan Kuytul'un 15 ve 16 yaşındaki iki kızına dava açıldı Adana'daki 4 milyon euroluk soygunun firarilerinden biri yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 21:37:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatıdan bacaya düşen yavru kedi kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]