Son Dakika Haberleri: Çatıdan bacaya düşen yavru kedi kurtarıldı
Son Dakika Yerel Haber

Çatıdan bacaya düşen yavru kedi kurtarıldı

44 dakika önce

Çatıdan bacaya düşen yavru kedi kurtarıldıADANA - Adana'nın merkez ilçesi Seyhan'a bağlı Yeşiloba Mahallesi, çatıdan bacaya düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından evin içinde yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Çatıdan bacaya düşen yavru kedi kurtarıldı
ADANA - Adana'nın merkez ilçesi Seyhan'a bağlı Yeşiloba Mahallesi, çatıdan bacaya düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından evin içinde yapılan çalışmayla kurtarıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında, Adana'nın merkez ilçesi Seyhan'a bağlı Yeşiloba Mahallesi Emniyet Sokakta bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evde oturan Mustafa Elmas evin içinde soba bacasının olduğu kısımda kedi sesi duydu. Elmas bunun üzerine Adana İtfaiye Müdürlüğüne durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri, kediyi düştüğü yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Kedinin yerinin tespit edilmesinin ardından, dikkatli bir çalışmanın ardından yavru kedi bulunduğu yerden kurtarıldı. Daha sonra itfaiye erleri kurtardıkları kediye su verdiler. Kurtarılan kedinin sağlık durumu iyi olması nedeniyle tekrar doğal ortamına bırakıldı.
Çatıdan bacaya düşen yavru kedi kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:21 Kaynak: İHA
İtfaiye, Seyhan, Adana, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Balık tutmak için girdiği gölde boğuldu Kamboçya'da öldürülen Türkün cenazesi Adana'ya getirildi Alparslan Kuytul'un 15 ve 16 yaşındaki iki kızına dava açıldı Adana'daki 4 milyon euroluk soygunun firarilerinden biri yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 23:05:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatıdan bacaya düşen yavru kedi kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]