ÇATIDAN BETON ZEMİNİNE DÜŞÜP YARALANDI - Son Dakika
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ÇATIDAN BETON ZEMİNİNE DÜŞÜP YARALANDI

01.03.2022 13:28

Burdur'da kullanılmayan bir evin çatısındaki eternit kaplamanın kırılması sonucu beton zemine düşen Vedat A. (21) yaralandı.

Burdur'da kullanılmayan bir evin çatısındaki eternit kaplamanın kırılması sonucu beton zemine düşen Vedat A. (21) yaralandı.

Tepe Mahallesi'nde Hüseyin Çalışkan'a ait evin çatısına çıkan Vedat A., eternit kaplamanın kırılması sonucu beton zemine düşerek yaralandı. Evin zincirle kilitli kapısını açamayan Vedat A., yaralı halde odalardan birine sürünerek girip beklemeye başladı. Sokaktaki başka evde yaşayan Hüseyin Çalışkan, Vedat A'yı farkedip, polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Vedat A. sol ayağındaki kırık nedeniyle tedaviye alındı.

Çalışkan, "Zaman zaman evimi kontrol ediyorum. Bakmak için geldiğimde kapının hafif açık olduğunu farkettim. İçeri baktığımda kan gördüm. Odaya girince uzanmış halde genci gördüm. 'Sen ne yapıyorsun burada' dediğimde 'Biz Denizli'den geliyoruz. 4 kişiyiz. Çatıdan inerken düştüm' dedi" diye konuştu.

ÇATIDAN BETON ZEMİNİNE DÜŞÜP YARALANDI
ÇATIDAN BETON ZEMİNİNE DÜŞÜP YARALANDI
ÇATIDAN BETON ZEMİNİNE DÜŞÜP YARALANDI

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Hüseyin Çalışkan, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇATIDAN BETON ZEMİNİNE DÜŞÜP YARALANDI - Son Dakika


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