ÇATIDAN BETON ZEMİNİNE DÜŞÜP YARALANDI - Son Dakika

Burdur'da kullanılmayan bir evin çatısındaki eternit kaplamanın kırılması sonucu beton zemine düşen Vedat A. (21) yaralandı.

Tepe Mahallesi'nde Hüseyin Çalışkan'a ait evin çatısına çıkan Vedat A., eternit kaplamanın kırılması sonucu beton zemine düşerek yaralandı. Evin zincirle kilitli kapısını açamayan Vedat A., yaralı halde odalardan birine sürünerek girip beklemeye başladı. Sokaktaki başka evde yaşayan Hüseyin Çalışkan, Vedat A'yı farkedip, polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Vedat A. sol ayağındaki kırık nedeniyle tedaviye alındı.

Çalışkan, "Zaman zaman evimi kontrol ediyorum. Bakmak için geldiğimde kapının hafif açık olduğunu farkettim. İçeri baktığımda kan gördüm. Odaya girince uzanmış halde genci gördüm. 'Sen ne yapıyorsun burada' dediğimde 'Biz Denizli'den geliyoruz. 4 kişiyiz. Çatıdan inerken düştüm' dedi" diye konuştu.