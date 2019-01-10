Çatıdan Düşen 17 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Çatıdan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybettiBURDUR - Burdur'da apartmanın çatısından düşen 17 yaşındaki lise öğrencisi kız hayatını kaybetti.





BURDUR -

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde

Belge'nin cenazesi hastanenin morguna kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yaptı. Çatıdan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybettiBURDUR - Burdur 'da apartmanın çatısından düşen 17 yaşındaki lise öğrencisi kız hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Konak Mahallesi'ndeki halasının evine yemeğe gelen 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Emine Belge henüz belirlenemeyen nedenle dört katlı apartmanın çatısından düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından genç kız Burdur Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Belge, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Belge'nin cenazesi hastanenin morguna kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

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