Son Dakika Haberleri: Çatıdan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
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Çatıdan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

1 saat önce

RİZE'nin Çayeli ilçesinde, 2 katlı evin çatı katından düşen Ferhat Ali Odabaş (3), ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çatıdan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü, System.String[]
RİZE'nin Çayeli ilçesinde, 2 katlı evin çatı katından düşen Ferhat Ali Odabaş (3), ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. 
Olay, akşam saatlerinde Çayeli ilçesi Aşıklar Köyü'nde meydana geldi. 2 katlı evin çatısında çamaşır asan Ecrin Odabaş'ın yanında duran Ferhat Ali Odabaş, bir anda 4 metre yükseklikten yere düştü. Yaralanan küçük çocuk ailesi tarafından Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ferat Ali Odabaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Çayeli
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:53 Kaynak: DHA
Ferhat Ali, Çayeli, Güncel
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