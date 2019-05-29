Çatıdan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
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RİZE'nin Çayeli ilçesinde, 2 katlı evin çatı katından düşen Ferhat Ali Odabaş (3), ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:53 Kaynak: DHA
RİZE'nin Çayeli ilçesinde, 2 katlı evin çatı katından düşen Ferhat Ali Odabaş (3), ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Çayeli ilçesi Aşıklar Köyü'nde meydana geldi. 2 katlı evin çatısında çamaşır asan Ecrin Odabaş'ın yanında duran Ferhat Ali Odabaş, bir anda 4 metre yükseklikten yere düştü. Yaralanan küçük çocuk ailesi tarafından Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ferat Ali Odabaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Çayeli
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