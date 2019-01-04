Son Dakika Haberleri: Çatıdan Düşen Baca Hasara Yol Açtı

Çatıdan Düşen Baca Hasara Yol Açtı

1 saat önce

Afyonkarahisar'da bir apartmanın çatısından düşen baca parçası otomobilin camından içeri girerek hasara yol açtı.

Çatıdan Düşen Baca Hasara Yol Açtı, System.String[]
Afyonkarahisar'da bir apartmanın çatısından düşen baca parçası otomobilin camından içeri girerek hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre olay, sabaha karşı merkez Cumhuriyet mahallesi Ambaryolu caddesinde meydana geldi. Park halindeki Ahmet Yıldız'a ait 03 BD 832 plakalı otomobilin camına aşırı rüzgardan dolayı bir apartman çatısından baca parçası düştü. Büyük bir hızla otomobilin ön camından içeriye giren baca parçası, araçta büyük hasara yol açtı. Olayı gören esnaf neye uğradığını şaşırırken hemen otomobil sahibine bilgi verildi. Olay yerine gelen otomobil sahibi Ahmet Yıldız ve oğlu Mehmet Yıldız, otomobilini o halde görünce şaşkına döndü. Otomobil sahibi Yıldız ise çatıların bakımsız olduğunu ve hasarının ödenmesini istedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:04 Kaynak: İHA

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