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ÇATIDAN DÜŞEN BUZ KÜTLELERİNDEN SANİYELERLE KURTULDULAR - Son Dakika

ÇATIDAN DÜŞEN BUZ KÜTLELERİNDEN SANİYELERLE KURTULDULAR

03.02.2022 04:29

BOLU'da, 2 kişi, bir binanın çatısından düşen buz kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

BOLU'da, 2 kişi, bir binanın çatısından düşen buz kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası yansıdı.

Bolu'da, 2 hafta boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından, sıcaklıklar artmaya başladı. Hava sıcaklığının yükselmesiyle bugün öğle saatlerinde İzzet Baysal Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısındaki buz kütleleri yere düştü. Bu sırada yolda yürüyen 2 kişi, buz kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Buz kütlelerinin düşmesi ve 2 kişinin saniyelerle kurtulması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, esnafın seslerin ardından dışarıya çıkması ve yoldan geçen diğer kişilerin çatıya bakması da yer aldı.

Olayın şahidi esnaf Zafer Madyar, hava sıcaklığının yükselmesiyle çatı oluklarında oluşan buzların düşmeye başladığını söyledi.

ÇATIDAN DÜŞEN BUZ KÜTLELERİNDEN SANİYELERLE KURTULDULAR
ÇATIDAN DÜŞEN BUZ KÜTLELERİNDEN SANİYELERLE KURTULDULAR
ÇATIDAN DÜŞEN BUZ KÜTLELERİNDEN SANİYELERLE KURTULDULAR

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Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇATIDAN DÜŞEN BUZ KÜTLELERİNDEN SANİYELERLE KURTULDULAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇATIDAN DÜŞEN BUZ KÜTLELERİNDEN SANİYELERLE KURTULDULAR - Son Dakika
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