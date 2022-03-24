Çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular - Son Dakika
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Çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular

24.03.2022 16:54

Çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldularBİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatıdan kafasına buz kütlesi düşen çocuk ölümden dönerken, yaşanan diğer bir olayda ise bir vatandaş çatıdan düşen tonlarca ağırlıktaki kar kütlesinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular

BİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatıdan kafasına buz kütlesi düşen çocuk ölümden dönerken, yaşanan diğer bir olayda ise bir vatandaş çatıdan düşen tonlarca ağırlıktaki kar kütlesinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Tatvan'da mart ayında etkisini arttırarak devam eden kar yağışının ardından evlerin çatılarında biriken karlar tehlike saçıyor. Havanın mevsim normallerinde seyrettiği Tatvan'da ise binalarda biriken karlar düşerek bir vatandaşın ölümüne sebep olurken, birçok vatandaş ise tonlarca ağırlıktaki kar kütlelerinden kıl payı kurtuldu. Kar yağışı sonrası çatıda biriken tonlarca ağırlıktaki kar kütleleri hızlı bir şekilde düşerek adeta deprem etkisi hissettiriyor.

Tatvan ilçesinin en işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Caddesi mevkiinde ismi henüz belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda yürüdüğü sırada 7 katlı bir binanın çatısında biriken buz ve kar kütlesinin kayıp kafasına düşmesi sonucu yere yığıldı. O sırada yoldan geçen vatandaşları uyaran bir adamın uyarısına aldırış etmeden yoluna devam eden genç, kafasına buz kütleleri düşmesi sonucu az kalsın canından oluyordu. Yaşanan olay ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, bir başka görüntü de ise vatandaşın kıl payı kurtulduğu görünüyor.

Öte yandan, bina sahipleri ve yetkililer çatı temizliği yapmamakta ısrarcı olurken, vatandaşlar ise yaşanan bu tür olaylardan dolayı isyan ediyor.

Bu olaylardan dolayı isyan eden vatandaş Fevzi Saz, "Bütün çatıların üzerinde kar var. Bunları bina sahipleri ve yetkililer kaldırsın. Vatandaşlarımızın başına düşmesin. 2 gün önce bir kişi bundan dolayı vefat etti. Kimse ilgilenmiyor. Bu karları zamanında indiremiyorlar. Bizim gençlerimizin başına düşecek. Bu karları temizlemek bir görevdir. Çocuğun yanına buz düşünce ödümüz koptu. Çocuğu Allah kurtardı. Çocuk 3-4 dakika sonra kendine gelebildi. Yeter artık, Tatvan'da bu kar düşmesinden dolayı her yıl birçok kurban veriyoruz" şeklinde konuştu.

Çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular
Çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular
Çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular

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Tatvan, Bitlis, Çocuk, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular - Son Dakika


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